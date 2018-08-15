Biletler satışta – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Cuma günü Sivas ile Medical Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıktı: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 , Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, Silver 120 TL, VIP Gold 150.
    1. 15.8.2018
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