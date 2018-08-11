Hoşgeldin Anthony
Bordo-mavili takım; Toure, Amiri ve Hosseini’den sonra İsrail’in Sheva takımında oynayan Nijeryalı Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
33 MAÇTA 14 GOL ATMAYI BAŞARDI
Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013 yılından bu yana İsrail'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt'a göre değeri 1.5 milyon euro. Futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.
Yunus Emre SEL
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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