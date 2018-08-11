Anthony Nwakaeme, Trabzonspor
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Hoşgeldin Anthony

    Hoşgeldin Anthony

    Bordo-mavili takım; Toure, Amiri ve Hosseini’den sonra İsrail’in Sheva takımında oynayan Nijeryalı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Lorient'ten stoper Toure, İstiklal'den stoper Hosseini ve Persepolis'ten sol kanat Amiri'yi alan , forvet Anthony Nwakaeme'yi de renklerine bağladı. Bir süredir oyuncuyla görüşen ve kulübüyle de 500 bin euro'luk bonservis bedeli karşılığında el sıkışan bordomavililer, 29 yaşındaki yıldızı dün 17.00'de Türkiye'ye getirdi. Önceki gün Sheva'nın Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda APOEL ile oynadığı maçta (2-2) 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nwakaeme ile 'da masaya oturuldu ve yıllık 800 bin euro'dan 3 senelik anlaşma sağlandı.

    33 MAÇTA 14 GOL ATMAYI BAŞARDI
    Forvette ve sol kanatta görev yapabilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. 1.89 boyundaki Nwakaeme, 21 Mart 1989'da 'da doğdu. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında bir süre forma giyen golcü 2013 yılından bu yana İsrail'de ter döküyor. Nwakeme, Raanana ve Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt'a göre değeri 1.5 milyon euro. Futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

    Yunus Emre SEL
    1. 11.8.2018
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