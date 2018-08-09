Ünal Karaman: "İyi başla iyi bitsin" – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "İyi başla iyi bitsin"

    Ünal Karaman: "İyi başla iyi bitsin"

    Karaman: Nasıl başlarsan öyle gider. ’i yeneriz.

    Bordo-mavili takımda tüm gözler pazar günü Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. temsilcisi Cagliari ile yapılan hazırlık karşılaşmasında pozitif sinyaller veren ekibinde artık hedef; Başakşehir'i mağlup ederek lige iyi başlangıç yapmak.

    HER ŞEY 3 PUAN İÇİN
    Teknik direktör Ünal Karaman, ligin ilk maçlarının önemli olduğuna dikkat çekti. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Nasıl başlarsan öyle gider gibi bir düşüncemiz var. için yönetim çalışıyor. Biz elimizdeki kadro ile en iyisini yapacağız. sınavında taraftarımızın da desteğiyle 3 için her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.
    1. 9.8.2018
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