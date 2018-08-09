Ünal Karaman: "İyi başla iyi bitsin"
Karaman: Nasıl başlarsan öyle gider. Başakşehir’i yeneriz.
HER ŞEY 3 PUAN İÇİN
Teknik direktör Ünal Karaman, ligin ilk maçlarının önemli olduğuna dikkat çekti. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Nasıl başlarsan öyle gider gibi bir düşüncemiz var. Transfer için yönetim çalışıyor. Biz elimizdeki kadro ile en iyisini yapacağız. Başakşehir sınavında taraftarımızın da desteğiyle 3 puan için her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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