Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri katılmazken, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, ikili mücadeleler sırasında futbolcuları sık sık uyardı.
Trabzonspor, akşam gerçekleştireceği idmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- 8.8.2018 12:22
-
Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
ua5454 şampiyonlar ligi katılım parasını ne zaman verecekler. Fener belli ki elenecek onun da payı var halledilir yani
-
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 8
Yorum
quarejma abi beşiktaşa ronaldo'yu alın
-
Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!
Toplam 6
Yorum
orhan bu takım artık iflah olmaz.deniz bitti.bir arap bulurlarsa satsınlar.
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.