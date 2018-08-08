Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları

    Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

    , 'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri devam eden Kamil ile Vahid Amiri katılmazken, ve ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, ikili mücadeleler sırasında futbolcuları sık sık uyardı.

    , akşam gerçekleştireceği idmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 8.8.2018 12:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN