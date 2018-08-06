Bu konuda şimdiye dek akıtılan ve akıtılacak olan her damla terin hakkını teslim edecek ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolda şike davasına yönelik olarak, "Trabzonspor Kulübü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkı olanı alma noktasında bir adım dahi geri atmayacaktır." dedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından bordo-mavili kulübün şike davasını sahipsiz bıraktığı şeklinde ortaya atılan suçlamaları üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bilinmelidir ki Trabzonspor Kulübü ve değerli camiası hak ve adalet arayışı noktasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örneğine ender rastlanabilecek bir toplumsal hareket ve hukuki mücadeleyi uzun zamandır sergilemektedir. Bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren yönetim kurulu olarak, konuya ilişkin girişimlerimizi uluslararası boyutta sürdürmekte ve son kertede CAS'a götürdüğümüz dosyanın akıbetini titizlikle takip etmekteyiz."

"Son günlerde, bu haklı mücadelemizde geri adım atıldığı yönündeki iddialar asılsız olmakla birlikte, yeniden yan yana gelen camiamızın birlik ve bütünlüğü yönünde atılan anlamlı adımlara gölge düşürmektedir." diyen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzonspor Kulübü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkı olanı alma noktasında bir adım dahi geri atmayacaktır. Bizler bu güzide kulübün yönetim kurulu olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı belirtir ve süreci yakından takip ettiğimizin bir defa daha bilinmesini isteriz. Bu konuda şimdiye dek akıtılan ve akıtılacak olan her damla terin hakkını teslim edecek ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."