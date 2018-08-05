Trabzonspor'un anlamlı davranışa büyük destek geldi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'un anlamlı davranışa büyük destek geldi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un anlamlı davranışa büyük destek geldi

    'un Serie A takımlarından Cagliari karşısında giydiği ve üzerinde şehit olan ve oğlu 'ın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma, dünyanın en anlamlı ve en ağır forması olarak büyük destek gördü.

    öncesi son hazırlık maçını İtalyan Cagliari ile 'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan , geçtiğimiz günlerde 'nin ilçesinde astsubay eşini ziyaretten dönerken hain pusuda şehit edilen ve oğlu 'ı fotoğrafının yer aldığı siyah formayla çıktı. Bordo-mavili kulübün bu anlamlı hareketi, siyaset, spor, sanat ve iş dünyası tarafından büyük destek gördü. 'Dünyanın en ağır ve en anlamlı forması' olarak büyük bir ilgi gören formalar taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bakanlardan, milletvekillerine, spor adamlarından, sanatçılara kadar sosyal medyada büyük bir paylaşımın yaşanmasına neden oldu.
    1. 5.8.2018 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un anlamlı davranışa büyük destek geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN