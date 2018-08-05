İşte taraftar işte Trabzon
İtalyan temsilcisi Cagliari karşısında Sosa ile penaltı kaçıran, Pereira ile topu direkte patlayan Trabzonspor, ligin başlamasına bir hafta kala tam not aldı.
SOSA PENALTI KAÇIRDI
Sosa'nın kullandığı penaltıda, kaleci Rafael sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı. 40'ta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti. İlk yarıda rakibine bariz üstünlük kuran Fırtına ikinci devrede maçı rölantiye alınca gol sesi çıkmadı. Ancak ilk devrede yapılan sert savunma ve organize hücumlar, pas trafiği tam not aldı.
İSTANBUL'U SALLADILAR
Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 30 bin Trabzonspor taraftarı izledi. Taraftarlar, maç öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takıma tam destek veren taraftarın 61. dakikadaki şov müthişti.
NASIL OYNADILAR?
JOSE SOSA(**): Kucka-Onazi ikilisinin önünde iyi pas yapmalı. Beklentileri dün gece de karşılayamadı. Kalitesi var ama biraz daha sorumluluk alması gerekiyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR(***): İnanılmaz çalışkan bir görüntü sergiledi. Hızı, tekniği ve attığı şık çalımlarla bu sene takımı sırtlayacağını bir kez daha gösterdi.
YUSUF YAZICI(***): Bu çocuk doğuştan futbolcu! Ömür ile birlikte takımın ateşleyici gücü olacak. Müthiş pasları ile gerçekten klasını konuşturdu.
İBANEZ(***): Her geçen gün daha iyi oluyor. Etkili bindirme ve ortalarının yanında attığı muhteşem şutlarla hücuma önemli katkılar sundu.
Yunus Emre SEL
SOSA DÜZELMELİ | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Lig öncesi bir hazırlık maçından alınabilecek birçok veri alınmıştır. 1 ay öncesinde yaşanan ortamın çaresiz ve gergin hali düşünüldüğünde bugün gelinen nokta çok önemli. Elbette eksikler ve hazır gözükmeyenler başlığı altında sıralanabilecek birçok şey var. "Defansı yok" takım bir anda "defansı var" takıma dönüşünce bu bile ilerisi için büyük umut. Hem ilerisi, hem ileri hattı için. Burak gelince, ah biraz da Sosa kıpırdarsa neler olmaz diye düşünülebilir. Kucka-Onazi için artık önlerinde top alışverişi yapacak iyi bir Sosa lazım. Ünal hocanın en büyük görevi Sosa'yı yükseltmek olacak.
- 5.8.2018
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
-
Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
İşte taraftar işte Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.