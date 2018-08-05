İşte taraftar işte Trabzon – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    İşte taraftar işte Trabzon

    İşte taraftar işte Trabzon

    İtalyan temsilcisi karşısında ile penaltı kaçıran, ile topu direkte patlayan , ligin başlamasına bir hafta kala tam not aldı.

    'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi ile yaptığı özel maç 0-0 bitti. 12. dakikada 'nın sağdan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşarak son çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün dar açıdan şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 30'da Onazi'nin uzun pasına hareketlenen Rodallega, Pisacane tarafından indirilince hakem Arslanboğa penaltı kararı verdi.

    SOSA PENALTI KAÇIRDI
    'nın kullandığı penaltıda, kaleci sağına gelen topu kurtararak kornere tokatladı. 40'ta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak auta gitti. İlk yarıda rakibine bariz üstünlük kuran Fırtına ikinci devrede maçı rölantiye alınca gol sesi çıkmadı. Ancak ilk devrede yapılan sert savunma ve organize hücumlar, pas trafiği tam not aldı.

    İSTANBUL'U SALLADILAR
    Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 30 bin taraftarı izledi. Taraftarlar, maç öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takıma tam destek veren taraftarın 61. dakikadaki şov müthişti.

    NASIL OYNADILAR?

    JOSE SOSA(**): Kucka-Onazi ikilisinin önünde iyi pas yapmalı. Beklentileri dün gece de karşılayamadı. Kalitesi var ama biraz daha sorumluluk alması gerekiyor.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR(***): İnanılmaz çalışkan bir görüntü sergiledi. Hızı, tekniği ve attığı şık çalımlarla bu sene takımı sırtlayacağını bir kez daha gösterdi.

    YUSUF YAZICI(***): Bu çocuk doğuştan futbolcu! Ömür ile birlikte takımın ateşleyici gücü olacak. Müthiş pasları ile gerçekten klasını konuşturdu.

    İBANEZ(***): Her geçen gün daha iyi oluyor. Etkili bindirme ve ortalarının yanında attığı muhteşem şutlarla hücuma önemli katkılar sundu.

    Yunus Emre SEL

    SOSA DÜZELMELİ | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
    Lig öncesi bir hazırlık maçından alınabilecek birçok veri alınmıştır. 1 ay öncesinde yaşanan ortamın çaresiz ve gergin hali düşünüldüğünde bugün gelinen nokta çok önemli. Elbette eksikler ve hazır gözükmeyenler başlığı altında sıralanabilecek birçok şey var. "Defansı yok" takım bir anda "defansı var" takıma dönüşünce bu bile ilerisi için büyük umut. Hem ilerisi, hem ileri hattı için. Burak gelince, ah biraz da kıpırdarsa neler olmaz diye düşünülebilir. Kucka-Onazi için artık önlerinde top alışverişi yapacak iyi bir Sosa lazım. Ünal hocanın en büyük görevi Sosa'yı yükseltmek olacak.
    1. 5.8.2018
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