Ahmet Ağaoğlu: "2 oyuncu ile görüşüyoruz" – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    : "2 oyuncu ile görüşüyoruz"

    <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>: "2 oyuncu ile görüşüyoruz"

    Başkan Trabzonsporlu taraftarlara müjdesi verdi

    Başkan , müjdesi verdi. Ağaoğlu, "Şu anda gündemimizde 2 isim var. Bu 2 isimden birisi Çarşamba veya perşembe günü netleşecek. 1 artı 1 oyuncu alacağız. 3 ayrı mevkiye aday var" diye konuştu.

    MENAJERLİK PARASI TOURE'DEN
    Başkan Ağaoğlu, transferi ile ilgili ilginç bir detay açıkladı. Ağaoğlu, " ile anlaştığımız için geçen hafta açıklandı. Menajer ücretinde sorun vardı. Kendisine ödettik. O konuda hassasız" ifadesini kullandı.
    1. 5.8.2018
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