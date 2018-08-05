Ahmet Ağaoğlu: "2 oyuncu ile görüşüyoruz"
Başkan Ahmet Ağaoğlu Trabzonsporlu taraftarlara transfer müjdesi verdi
MENAJERLİK PARASI TOURE'DEN
Başkan Ağaoğlu, Toure transferi ile ilgili ilginç bir detay açıkladı. Ağaoğlu, "Toure ile anlaştığımız için geçen hafta açıklandı. Menajer ücretinde sorun vardı. Kendisine ödettik. O konuda hassasız" ifadesini kullandı.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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