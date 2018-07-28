Yönetim, Meksika ekibi Club Tijuana'ya transfer olan Fabian Castillo'ya resmi siteden teşekkür etti. Mesajda, "Fabian Castillo'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.