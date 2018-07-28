Trabzonspor'dan Castillo'ya teşekkür – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'dan Castillo'ya teşekkür

    Trabzonspor'dan Castillo'ya teşekkür

    , ekibi ’ya olan ’ya resmi siteden teşekkür etti.

    , ekibi 'ya olan 'ya resmi siteden teşekkür etti. Mesajda, "Fabian Castillo'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.

    1. 28.7.2018
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