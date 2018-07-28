Trabzonspor'dan Castillo'ya teşekkür
Yönetim, Meksika ekibi Club Tijuana’ya transfer olan Fabian Castillo’ya resmi siteden teşekkür etti.
Yönetim, Meksika ekibi Club Tijuana'ya transfer olan Fabian Castillo'ya resmi siteden teşekkür etti. Mesajda, "Fabian Castillo'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Trabzonspor'dan Castillo'ya teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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