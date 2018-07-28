Trabzonspor'a yeni otobüs – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'a yeni otobüs

    Trabzonspor'a yeni otobüs

    A takımının karayolu seyahatlerinde kullanacağı son teknolojiyle donatılmış yeni otobüsün; Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile yenilenen sözleşme ile önümüzdeki günlerde törenle kulübe teslim edileceği açıklandı.

    A takımının karayolu seyahatlerinde kullanacağı son teknolojiyle donatılmış yeni otobüsün; Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile yenilenen sözleşme ile önümüzdeki günlerde törenle kulübe teslim edileceği açıklandı. Yönetim, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu'na teşekkür etti.

    1. 28.7.2018
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