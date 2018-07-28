Trabzonspor'a yeni otobüs
Futbol A takımının karayolu seyahatlerinde kullanacağı son teknolojiyle donatılmış yeni otobüsün; Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile yenilenen sözleşme ile önümüzdeki günlerde törenle kulübe teslim edileceği açıklandı.
Futbol A takımının karayolu seyahatlerinde kullanacağı son teknolojiyle donatılmış yeni otobüsün; Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu ile yenilenen sözleşme ile önümüzdeki günlerde törenle kulübe teslim edileceği açıklandı. Yönetim, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu'na teşekkür etti.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Trabzonspor'a yeni otobüs haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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