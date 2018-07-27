Özkan Sümer'den Abdülkadir açıklaması
Genel Koordinatör Özkan Sümer, Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldiğini ancak bunun abartılı rakamlara ulaşmış olmadığını söyledi.
Genel Koordinatör Özkan Sümer, Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldiğini ancak bunun abartılı rakamlara ulaşmış olmadığını söyledi. Sümer, Benfica'nın talip olduğunu Ömür'e ilişkin "İstediler ama rakamlar abartılı değil. Gönlüm Abdülkadir'in kalmasından yana" dedi. Ekonomik anlamda Trabzonspor ile görüşeceğini açıklayan Yusuf Yazıcı ile bir araya geleceğini ifade eden Sümer, "Yusuf ve Abdülkadir'le görüşeceğim. İkisi de bizimle devam edecek" diye konuştu.
- 27.7.2018
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