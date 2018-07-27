Özkan Sümer'den Abdülkadir açıklaması – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Özkan Sümer'den Abdülkadir açıklaması

    Özkan Sümer'den Abdülkadir açıklaması

    , Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldiğini ancak bunun abartılı rakamlara ulaşmış olmadığını söyledi.

    , Abdülkadir Ömür'e resmi teklif geldiğini ancak bunun abartılı rakamlara ulaşmış olmadığını söyledi. Sümer, 'nın talip olduğunu Ömür'e ilişkin "İstediler ama rakamlar abartılı değil. Gönlüm Abdülkadir'in kalmasından yana" dedi. Ekonomik anlamda ile görüşeceğini açıklayan Yusuf Yazıcı ile bir araya geleceğini ifade eden Sümer, "Yusuf ve Abdülkadir'le görüşeceğim. İkisi de bizimle devam edecek" diye konuştu.

    1. 27.7.2018
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