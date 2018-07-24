Trabzonspor'un yeni tüzüğü onaylandı
Trabzonspor'un yeni tüzüğünün onaylandığı bildirildi
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaklaşık 10 yıldır sayısız girişimde bulunulan fakat bir türlü değiştirilemeyen kulüp tüzüğünün, 6 Nisan 2018'de göreve gelen yönetim kurulu tarafından ilk gündem maddesi yapıldığı belirtildi.
Yönetim kurulunun, tüzüğün Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na uygun hale getirilmesi amacıyla camianın paydaşlarıyla hemen çalışmalara başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2018'de gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen yeni tüzüğümüz, İl Dernek Müdürlüğü tarafından bugün itibarıyla onaylanmıştır. Yenilenen tüzüğümüz, resmi sitemizde 'kulüp' başlığı altında yer alan 'kulüp tüzüğü' bölümüne eklenmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız."
- 23.7.2018 19:34
- Güncelleme: 24.7.2018 02:20
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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