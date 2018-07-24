Trabzonspor'un yeni tüzüğü onaylandı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'un yeni tüzüğü onaylandı

    Trabzonspor'un yeni tüzüğü onaylandı

    'un yeni tüzüğünün onaylandığı bildirildi

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaklaşık 10 yıldır sayısız girişimde bulunulan fakat bir türlü değiştirilemeyen kulüp tüzüğünün, 6 Nisan 2018'de göreve gelen yönetim kurulu tarafından ilk gündem maddesi yapıldığı belirtildi.

    Yönetim kurulunun, tüzüğün Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na uygun hale getirilmesi amacıyla camianın paydaşlarıyla hemen çalışmalara başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2018'de gerçekleştirdiğimiz 'da kabul edilen yeni tüzüğümüz, İl Dernek Müdürlüğü tarafından bugün itibarıyla onaylanmıştır. Yenilenen tüzüğümüz, resmi sitemizde 'kulüp' başlığı altında yer alan 'kulüp tüzüğü' bölümüne eklenmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız."

    1. 23.7.2018 19:34
    2. Güncelleme: 24.7.2018 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'un yeni tüzüğü onaylandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN