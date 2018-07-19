Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan inanılmaz teklif
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e 'dan 20 milyon dolar!

    Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!

    Başkanı , Portekiz devi 'nın Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolarlık teklif yaptığını söyledi

    Portekiz Ligi ekiplerinden , 'dan Abdülkadir Ömür'i isterken yapılan teklif de beli oldu.

    Trabzonspor'un Başkanı , Spor'a yaptığı açıklamada teklifin 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.

    Ahmet Ağaoğlu açıklmasında, "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Reddettik." sözlerini kullandı.

    19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, geçen sezon 32 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asist yapmıştı.

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    1. 19.7.2018 17:30
    2. Güncelleme: 19.7.2018 17:34
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