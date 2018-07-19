Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'i isterken yapılan teklif de beli oldu.

Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada teklifin 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu açıklmasında, "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Reddettik." sözlerini kullandı.

19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, geçen sezon 32 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asist yapmıştı.

