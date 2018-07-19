Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Portekiz devi Benfica'nın Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolarlık teklif yaptığını söyledi
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'i isterken yapılan teklif de beli oldu.
Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada teklifin 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu açıklmasında, "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Reddettik." sözlerini kullandı.
19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, geçen sezon 32 maça çıkarken 3 gol atıp 6 asist yapmıştı.
- 19.7.2018 17:30
- Güncelleme: 19.7.2018 17:34
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yntm istifa kaleci formaları birebir aynı olduğu için ospina beşiktaşa gelirse fener forması giymiş olur seviniriz.
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Onyekuru fırladı
Toplam 3
Yorum
austin satış opsiyonu açıklanmadı.biz sadece kiraladık gençoyuncu alalım derken başka tkmlara yetiştirelim demedik para yoksa alt yapıdan kazanalım
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yazıklar olsun ospinayı almadınız volkanla devam dediniz..bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. adam bjk.ye gelecek şimdi.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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