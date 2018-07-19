Trabzonspor - Spartak Moskova maçı hangi gün saat kaçta?
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    - maçı hangi gün saat kaçta?

    Trabzonspor - Spartak Moskova maçı hangi gün saat kaçta?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Slovenya'daki hazırlık maçında Rusya'nın önemli kulüplerinden ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

    2018-19 sezonu hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren bordo-mavililer, yarın Rusya temsilcisi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Spartak Moskova maçı Avusturya-Villach'ta oynanacak.

    RAKİP RUSYA'NIN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN

    Hazırlık maçlarının ağırlıklı olduğu Slovenya'daki ikinci etap kampında ilk maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj'ı 2-0 mağlup eden, son olarak Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 1-0 kazanan bordo-mavililer, bu kez Rusya Premier Lig'de 2017-18 sezonunu 3'üncü sırada tamamlayan Spartak Moskova karşısında kendini deneyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da eksiklerini görme noktasında bu maça önem verdiği kaydedildi.



    KAMP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Bu arada bordo-mavililer hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Saat 11.30'da teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür ile tedavisi devam eden Castillo antrenmanda yer almadı. , bugün 19.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 19.7.2018 17:28
    2. Güncelleme: 19.7.2018 17:31
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