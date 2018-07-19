Genç isimler sınıfı geçti – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Genç isimler sınıfı geçti

    Genç isimler sınıfı geçti
    Yeniden yapılanma adına alt yapıdan kadroya dahil edilen genç oyuncular umut veriyor. Özellikle Murat Cem Akpınar, Cafer Tosun, Hüseyin Türkmen'in performansı teknik heyeti sevindiriyor. Abdulkadir Parmak ve Alihan Tuncer de 'ı memnun etti.
    1. 19.7.2018
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