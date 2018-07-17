Trabzonspor'da Olcay Şahan farkı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da farkı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a> farkı

    'un yıldız oyuncusu , performansıyla 'ı sevindirirken, takımdaki genç oyunculara da örnek davranışları dikkat çekiyor.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren 'da, deneyimli oyuncu da performansıyla 'ı sevindiren isimlerin başında geliyor. Çalışma isteği ve azmi ile dikkat çeken oyuncuların başında gelen başarılı futbolcu antrenmanlarda ise takımı yönlendirmesi, sürekli arkadaşlarıyla diyalog içinde bulunmasıyla gençlere de örnek oluyor.

    Ağabeylik yapıyor


    'un orta saha oyuncusu , takımdaki genç oyunculara ağabeylik yapıyor. Bordo-mavili takımın yeniden yapılanma planlaması kapsamında kadrosunda genç oyunculara ağırlık veren ekibinde, da önemli bir görev üstlenmiş durumda. Genç oyunculara yakınlığı ile bilinen Olcay, tecrübelerini aktarmanın yanı sıra her hangi bir sıkıntıları olduğunda da onlara büyük destek sağlıyor.

    "Rekabete hazır bir oyuncuyum"


    Tecrübeli futbolcu , rekabete her zaman hazır bir oyuncu olduğunu belirterek, " güzelliği rekabetin olmasından kaynaklanıyor. Ben de her zaman rekabete hazır bir oyuncuyum. Hiçbir zaman bundan çekinmedim. Her gün yeni bir kanat oyuncusu yazılıyor. Gelseler de fark etmez" ifadelerini kullandı.

    1. 17.7.2018 14:40
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