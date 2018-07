Trabzonspor'da Olcay Şahan farkı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, deneyimli oyuncu Olcay Şahan da performansıyla teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindiren isimlerin başında geliyor. Çalışma isteği ve azmi ile dikkat çeken oyuncuların başında gelen başarılı futbolcu antrenmanlarda ise takımı yönlendirmesi, sürekli arkadaşlarıyla diyalog içinde bulunmasıyla gençlere de örnek oluyor.



Ağabeylik yapıyor



Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Olcay Şahan, takımdaki genç oyunculara ağabeylik yapıyor. Bordo-mavili takımın yeniden yapılanma planlaması kapsamında kadrosunda genç oyunculara ağırlık veren Karadeniz ekibinde, Olcay Şahan da önemli bir görev üstlenmiş durumda. Genç oyunculara yakınlığı ile bilinen Olcay, tecrübelerini aktarmanın yanı sıra her hangi bir sıkıntıları olduğunda da onlara büyük destek sağlıyor.



"Rekabete hazır bir oyuncuyum"



Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, rekabete her zaman hazır bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbol güzelliği rekabetin olmasından kaynaklanıyor. Ben de her zaman rekabete hazır bir oyuncuyum. Hiçbir zaman bundan çekinmedim. Her gün yeni bir kanat oyuncusu yazılıyor. Gelseler de fark etmez" ifadelerini kullandı.