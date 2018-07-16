Hosseini krizi çözüldü – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    krizi çözüldü

    Hosseini krizi çözüldü
    'un daha önce anlaşmaya vardığı ancak kulübü İstiklal'in çıkardığı pasaport krizi nedeniyle transferini bitiremediği konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. İstiklal Kulübü ve İran Futbol Federasyonu tarafından pasaportuna el konulan 22 yaşındaki stoper ile ilgili pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Oyuncunun pasaport sorununu çözen ve uçak biletini alan Fırtına'nın, Hosseini'yi imza için bu hafta içinde 'ye getireceği dile getirildi.
    1. 16.7.2018
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