Trabzonspor'da Babacar Sarr sesleri!
Molde’de forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, “Trabzon’a gelecek misin” diyen taraftara “İnşallah görüşeceğiz” cevabını verdi. Sarr için girişimler devam ediyor.
ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
Menajerler tarafından önerilen ve daha sonra birçok kez izlenen oyuncuyla temasa geçildiği iddia edilirken, yönetim ise bu konuda henüz açıklama yapmadı. Tecrübeli oyuncu da sosyal medyadan kendisine 'Trabzonspor'a gelecek misin' diye soran taraftarlara, "Görüşeceğiz inşallah" diyerek cevap verdi. Stoperin yanı sıra ön libero ve orta saha da oynayabilen Sarr'ın maliyetinin düşük olması bu transferi cazip kılan önemli etkenlerden biri. Kısa zamanda 2 stoper yapmayı planlayan yönetim, girişimlerini sürdürüyor.
Yunus Emre SEL
- 15.7.2018
-
Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Trabzonspor'da Babacar Sarr sesleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.