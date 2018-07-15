Molde’de forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, “Trabzon’a gelecek misin” diyen taraftara “İnşallah görüşeceğiz” cevabını verdi. Sarr için girişimler devam ediyor.

Stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Babacar Sarr oldu. Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyen oyuncu için olumlu raporlar alan bordo-mavililerin Senegalli oyuncuyu Avrupa Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi. Molde'nin hafta içinde Glenavon ile oynadığı maçı izleyen scout ekibinin Sarr için yönetime "İhtiyaçlarımıza cevap verebilir" raporunu sunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki savunmacının piyasa değeri ise 200 bin euro. Kulübü ile 2019'a dek sözleşmesi olan Sarr, tam bir savaşçı.



ÖN LİBERODA DA OYNUYOR

Menajerler tarafından önerilen ve daha sonra birçok kez izlenen oyuncuyla temasa geçildiği iddia edilirken, yönetim ise bu konuda henüz açıklama yapmadı. Tecrübeli oyuncu da sosyal medyadan kendisine 'Trabzonspor'a gelecek misin' diye soran taraftarlara, "Görüşeceğiz inşallah" diyerek cevap verdi. Stoperin yanı sıra ön libero ve orta saha da oynayabilen Sarr'ın maliyetinin düşük olması bu transferi cazip kılan önemli etkenlerden biri. Kısa zamanda 2 stoper yapmayı planlayan yönetim, girişimlerini sürdürüyor.



Yunus Emre SEL