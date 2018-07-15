Amrabat ve Kone yok! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    ve Kone yok!

    Amrabat ve Kone yok!
    Genel Koordinatör , transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Sümer, "Öncelikle 2 stoper alacağız. İlerleyen zamanda da bir kanat oyuncusu transfer edeceğiz. İsmi bizimle anılan Bakary Kone ve G.Saray'ın eski yıldızı Amrabat ile ilgilenmiyoruz" dedi.
    1. 15.7.2018
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