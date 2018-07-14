Pasaportuna el koydular – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    Pasaportuna el koydular

    Pasaportuna el koydular

    kulübü , ile anlaşan stoper Hosseini’nin pasaportuna el koydurttu

    FIRTINA'nın anlaştığı Majid Hosseini ile ilgili yeni pürüzler ortaya çıktı. 22 yaşındaki stoperi 'ye gelmesi için ikna eden , futbolcunun kulübü ve Futbol Federasyonu'yla ilgili sorunları aşamıyor. Oyuncunun sözleşmesindeki maddeleri kullanarak 300 bin euro'ya bu transferi bitirmeye çalışan bordo-mavililer, bu rakamları kabul etmeyen İstiklal'in direncini kıramadı. İran Federasyonu ile ortak hareket eden İstiklal, futbolcunun pasaportuna el koydurtarak dün gelmesini engelledi. Genç savunmacının uçak biletini alan bordo-mavili yönetim, 'yi devreye sokmaya hazırlanıyor. Genel Koordinatör Özkan Sümer ,"Hosseini transferi şu an için olmuyor. İptal da yok. Başkanlarının bırakmama gibi bir düşüncesi var. Karışık bir durum içerisindeyiz. Bekliyoruz" dedi.
    1. 14.7.2018
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