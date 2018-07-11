Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

    Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un Slovenya ve ’da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

    Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:

    15 Temmuz Pazar saat 13.00 - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)

    17 Temmuz Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)

    20 Temmuz Cuma saat 18.00 Trabzonspor - (Stadyum: Villach - )

    23 Temmuz Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)
    1. 11.7.2018 10:25
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