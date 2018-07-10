Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ı övdü – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    , 'ı övdü

    <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>, <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>'ı övdü

    Kulüp Başkanı , 'ı övdü.

    Geçtiğimiz günlerde 'un Slovenya kampını bir günlüğüne ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla görüşen Kulüp Başkanı , kamptan moralli ayrılırken, 'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Takımın kamp yaptığı otel ve tesislerine kadar her alanını yakından görüp, teknik heyet ve futbolcuların çalışma isteğini ve arzusunu gözlemleyen Ağaoğlu, kampta takıma eşlik eden iki yönetici Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar'dan da olumlu referanslar aldı.

    "Takıma Trabzonspor ruhunu yansıtıyor"
    Trabzonspor Kulüp Başkanı , 'ın, bordo-mavili formayı giydiği dönemde o formanın ruhunu taşıyan önemli oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, şimdi de o ruhu takıma yansıtmaya çalıştığını belirtti. Karaman'ın takım üzerinde önemli bir etki kurduğunu ve oyuncuların kendisine büyük bir saygı gösterdiğini ifade eden Ağaoğlu, bütün yorgunluğa rağmen bunun da çalışma ortamını zevkli hale getirdiğini belirtti.
    Ağaoğlu, Teknik Karaman'ın, Trabzonspor'u en iyi bilen isimlerden biri olduğunu, kulübün karakter yapısını benimsemiş ve hiç bir zaman parayı telaffuz etmediğini söyleyerek, kendini tamamen işine adamış durumda olduğunu ifade etti.

    "Trabzonspor örnek bir kulüp olacak"
    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeniden yapılanmaya giden bordo-mavili kulübün örnek alınacak işlere imza attığını da belirterek, yapılan çalışmalarla birlikte yeni tüzükle beraber bu süreci başlattıklarını söyledi.
    1. 10.7.2018 11:05
    2. Güncelleme: 10.7.2018 11:07
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