Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ı övdü
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ı övdü.
"Takıma Trabzonspor ruhunu yansıtıyor"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın, bordo-mavili formayı giydiği dönemde o formanın ruhunu taşıyan önemli oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, şimdi de o ruhu takıma yansıtmaya çalıştığını belirtti. Karaman'ın takım üzerinde önemli bir etki kurduğunu ve oyuncuların kendisine büyük bir saygı gösterdiğini ifade eden Ağaoğlu, bütün yorgunluğa rağmen bunun da çalışma ortamını zevkli hale getirdiğini belirtti.
Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Trabzonspor'u en iyi bilen isimlerden biri olduğunu, kulübün karakter yapısını benimsemiş ve hiç bir zaman parayı telaffuz etmediğini söyleyerek, kendini tamamen işine adamış durumda olduğunu ifade etti.
"Trabzonspor örnek bir kulüp olacak"
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeniden yapılanmaya giden bordo-mavili kulübün örnek alınacak işlere imza attığını da belirterek, yapılan çalışmalarla birlikte yeni tüzükle beraber bu süreci başlattıklarını söyledi.
- 10.7.2018 11:05
- Güncelleme: 10.7.2018 11:07
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
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