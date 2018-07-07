Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev açıklaması
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan açıklaması

    Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev açıklaması

    'un 22 yaşındaki oyuncusu , bordo-mavili takımın kampına katılacak.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Azerbaycan oyuncusu da olan , teknik direktörümüz 'dan 27 Haziran'da başka bir takıma transferiyle ilgili görüşmeler yapmak için izin almıştır. Teknik direktörümüz Karaman'a bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ileten Sheidaev, 'daki kampa katılmak istediğini belirtmiştir. Karaman'ın onayı doğrultusunda Sheidaev, hafta sonu kampa katılarak çalışmalarına başlayacaktır."

    1. 7.7.2018 11:31
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