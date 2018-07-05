Jurac Kucka şov yapıyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    şov yapıyor

    <a href="/index/jurac-kucka?id=27a2775c-2b81-422f-ae4d-8d829ac5787e" class="" rel="tag">Jurac Kucka</a> şov yapıyor
    Slovak oyuncu performansı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısındaki performansı ile beğeni toplayan 30 yaşındaki ön libero idmanlardaki çalışkanlığı ve güçlü fizik yapısını kullanarak adeta 'Henüz yeni başlıyoruz' mesajını verdi.
    1. 5.7.2018
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