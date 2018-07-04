Ünal Karaman'ın gözü genç oyuncuların üzerinde
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gözü genç futbolcuların üzerinde. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilenip uyarılarda bulunuyor.
Karaman'dan gençlere özel ilgi
Trabzonspor'un, öz kaynaklarını kullanma noktasında teknik direktör Ünal Karaman'da gençlere antrenmanlarda özel ilgi gösteriyor. Takımın tecrübeli isimlerinden de genç oyunculara ağabeylik yapmalarını isteyen Karaman, tecrübeli ve genç isimleri kamp süresi boyunca iyi bir harmanlamadan geçirmeyi hedefliyor. Genç oyuncuların herkesten daha çok mücadele etmesini isteyen Karaman, takıma yeni katılan isimleri yakından görüp buradan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Genç oyuncuların ise kampta sergileyecekleri performans ve bu noktada gösterdikleri uyumun belirleyici olacağı aktarıldı.
2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a Kızılyıldız'dan transfer edilen Luis Ibanez geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabükspor'da kiralık olarak geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'da, teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte çalışan Arjantinli oyuncu takımda kalıcı olmak için forma savaşı veren isimlerin başında geliyor. Türkiye'de ikinci sezonu tamamlayan Ibanez, bordo-mavili taraftarların karşısına çıkamadığı yeni stadyuma çıkacağı günü iple çekiyor. Ibanez, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde forma giydiği 5 maç da bordo-mavili ekibin eski stadyumu Hüseyin Avni Aker'de oynanmıştı.
- 4.7.2018 10:39
- Güncelleme: 4.7.2018 10:49
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Toplam 3
Yorum
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telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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