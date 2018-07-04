Özkan Sümer: "3 transfer yapmayı planlıyoruz"
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da gönderilecek oyuncuların kadrodan bir bir ayrılmaya başlamasından sonra gözler yeni transferlere çevrildi .
Transfer çalışmaları ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "3 transfer yapmayı planlıyoruz. En kısa zamanda bir defans oyuncunu kampa getirme niyetindeyiz. Sonrasında da bir defans oyuncusu daha alacağız ve kanat forvet transferiyle transferi kapatmak istiyoruz ancak kadroda yaşanacak olası değişimlerle transferde sayı farklılaşabilir. Ama şu an 3 transferin bizim için yeterli olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
"DÜNYA KUPASI'NDA TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı da yakından takip ettiklerini belirten Sümer, "Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz oyuncular var ancak izlediğimiz oyuncuların maçlarını tekrar tekrar izlemek istiyoruz. Mali durumlar transferde engel oluşturuyor. Oyuncuyla görüşüp anlaşma aşamasına geldiğimizde farklı tekliflerle oyuncuların kafası karışabiliyor. Farklı bir transfer pazarına yöneliyorlar. Ama erken zamanda bir savunma oyuncunu kamp kadrosuna katmak için çalışamlarımız sürüyor" diye konuştu.
GÖZLER GENÇLERDE
Slovak futbolcu Matus Bero ve geçen sezon Yeni Malatyaspor'a kiralanan Aytaç Kara'yla yollarını ayıran Trabzonspor, sözleşmesi biten Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Dame N'Doye'un da takımdan ayrılmasıyla kadrosuna yapacağı nokta transferlerle lige hazır girmek istiyor. Alt yapısından yetiştirdiği oyuncuların ağırlıklı olduğu hazırlık kampında öze dönüş sinyalleri veren bordo mavili kulüp, potansiyeli yüksek oyuncular ve tecrübesiyle takıma liderlik yapacak futbolcuları kadroda harmanlayarak yeni sezon öncesi dengeli bir kadro kurma düşüncesinde. Ayrıca oynadığı oyunla Avrupa futbolunda da isimlerinden söz ettiren Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, kadroda yer alan genç isimlerin de motivasyon kaynağı. Trabzonspor'da da gözler yeni isimlerin podyuma çıkması ve öz kaynaktan yetiştirilen yeteneklerle hem maliyeti düşük bir takım kurmak, hem de yetiştirdiği oyunculardan yapacağı satışlarla büyük bir kaynak elde ederek ekonomik sıkıntılardan kurtulmak.
- 4.7.2018 10:47
- Güncelleme: 4.7.2018 10:49
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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