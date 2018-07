Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren bordo-mavililerde transfer görüşmeleri yapmak için izin alan Slovak oyuncu Metus Bero, yeni takımının formasıyla poz verdi. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vitesse'nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Trabzonspor taraftarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, Trabzonspor'da oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Benim için her zaman kolay olmadı ama Trabzon'da hayatım her saniyesinden keyif aldım. Gelecek için her şey gönlünüzce olsun. Şimdi benim hayatım için yeni bir dönem başlıyor. Vitesse için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, oyuncusu Matus Bero'yu Hollanda Ligi ekibi Vitesse'ye sattıklarını açıkladı.

KAP'tan yapılan açıklamaya göre:

"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir.

Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.