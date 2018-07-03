Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Vitesse'de! İşte bonservis bedeli

    Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli

    Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Metus Bero Hollanda ekiplerinden Vitesse ile anlaştı.Hollanda ekibi Bero transferi için bordo-mavililere 1 milyon 640 bine euro bonservis ücreti ödeyecek.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren bordo-mavililerde transfer görüşmeleri yapmak için izin alan Slovak oyuncu Metus Bero, yeni takımının formasıyla poz verdi. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vitesse'nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
    Trabzonspor taraftarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, Trabzonspor'da oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Benim için her zaman kolay olmadı ama Trabzon'da hayatım her saniyesinden keyif aldım. Gelecek için her şey gönlünüzce olsun. Şimdi benim hayatım için yeni bir dönem başlıyor. Vitesse için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

    takımlarından Trabzonspor, oyuncusu 'yu ekibi Vitesse'ye sattıklarını açıkladı.

    KAP'tan yapılan açıklamaya göre:

    "Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir.

    Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.

    1. 3.7.2018 21:16
    2. Güncelleme: 3.7.2018 21:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN