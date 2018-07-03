Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli
Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Metus Bero Hollanda ekiplerinden Vitesse ile anlaştı.Hollanda ekibi Bero transferi için bordo-mavililere 1 milyon 640 bine euro bonservis ücreti ödeyecek.
Trabzonspor taraftarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, Trabzonspor'da oynamanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Benim için her zaman kolay olmadı ama Trabzon'da hayatım her saniyesinden keyif aldım. Gelecek için her şey gönlünüzce olsun. Şimdi benim hayatım için yeni bir dönem başlıyor. Vitesse için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, oyuncusu Matus Bero'yu Hollanda Ligi ekibi Vitesse'ye sattıklarını açıkladı.
KAP'tan yapılan açıklamaya göre:
"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir.
Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.
- 3.7.2018 21:16
- Güncelleme: 3.7.2018 21:16
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Matus Bero Vitesse'de! İşte bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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