Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yeni imaj – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve 'nın yeni imaj

    Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yeni imaj

    Trabzonsporlu Burak ve , yeni sezon için yeni saç moddelleri tercih etti. 32 yaşındaki forvet saçlarını kısa kestirirken, Yusuf ise saçlarını örmeyi tercih etti.

    1. 3.7.2018
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