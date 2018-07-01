Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz kampa katıldı – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da , , ve kampa katıldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>, <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a>, <a href="/index/novak?id=d5ead3a0-ff67-40aa-81a7-12439344258b" class="" rel="tag">Novak</a> ve <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> kampa katıldı

    Milli takımlara gitmeleri nedeniyle ekstra izinli olan , , ve ameliyat olan Burak dün kampta katıldı.

    Milli takımlara gitmeleri nedeniyle ekstra izinli olan , , ve ameliyat olan Burak dün kampta katıldı. Bu futbolcular sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesislerde teknik direktör ile bir araya geldi.

    1. 1.7.2018
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