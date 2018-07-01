Milli takımlara gitmeleri nedeniyle ekstra izinli olan Yusuf Yazıcı, Kucka, Novak ve ameliyat olan Burak dün kampta katıldı. Bu futbolcular sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesislerde teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi.