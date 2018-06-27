İbrahima Yattara: "Reis'i destekledim"
İbrahima Yattara, seçimlerde kime oy verdiğini açıkladı: "Ben Türkiye’ye geldiğimden beri Reis’in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek"
GÖREVE BAŞLAYACAĞIM
Yattara şöyle devam etti: "Yöneticilerle görüşüyorum. En kısa zamanda burada göreve başlayabilirim. Zaten futbol olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi teknik direktör ya da başka görevde, tekrar elimden geleni yapacağım. Belki antrenör olarak yine şampiyonluk göreceğim. 4-5 dil biliyorum. Hem yurtdışında, hem Afrika'da hem de Türkiye'de tanıdığım çok fazla kişi var ve buralarda danışman olarak potansiyelim var. Futbol izleme ekibine girersem bence daha faydalı olur. Ama Trabzonspor'u çok seviyorum. Nerede görev verirlerse orada çalışırım. Ama bence en faydalısı futbol izleme komitesi olur."
BURAK YILMAZ SEVİYORSA...
Ücretinde indirim istenen futbolcular arasında yer alan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor için önemli olduğunu kaydeden Yattara, "Futbolcunun böyle bir indirim yapması için önce Trabzonspor'u sevmesi gerekiyor. İndirim yaparsa demek ki Trabzonspor'u seviyor. Yapmazsa da saygı duyuyorum. İnşallah kabul eder ve burada kalır" dedi.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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