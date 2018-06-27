İbrahima Yattara: "Reis'i destekledim" – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "Reis'i destekledim"

    İbrahima Yattara: "Reis'i destekledim"

    , seçimlerde kime oy verdiğini açıkladı: "Ben ’ye geldiğimden beri Reis’in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek"

    'un eski yıldızı , Cumhurbaşkanlığı ile 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. 24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını ve 'ye geldiğinden bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden Yattara, "Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Reis'in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek" dedi. Yeni dönemde Trabzonspor'da görev alacağı konuşulan Yattara, bordo-mavili kulübün kendisi için önemli olduğunu belirtti.

    GÖREVE BAŞLAYACAĞIM
    Yattara şöyle devam etti: "Yöneticilerle görüşüyorum. En kısa zamanda burada göreve başlayabilirim. Zaten olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi teknik direktör ya da başka görevde, tekrar elimden geleni yapacağım. Belki antrenör olarak yine şampiyonluk göreceğim. 4-5 dil biliyorum. Hem yurtdışında, hem Afrika'da hem de Türkiye'de tanıdığım çok fazla kişi var ve buralarda danışman olarak potansiyelim var. Futbol izleme ekibine girersem bence daha faydalı olur. Ama Trabzonspor'u çok seviyorum. Nerede görev verirlerse orada çalışırım. Ama bence en faydalısı futbol izleme komitesi olur."

    BURAK YILMAZ SEVİYORSA...
    Ücretinde indirim istenen futbolcular arasında yer alan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor için önemli olduğunu kaydeden Yattara, "Futbolcunun böyle bir indirim yapması için önce Trabzonspor'u sevmesi gerekiyor. İndirim yaparsa demek ki Trabzonspor'u seviyor. Yapmazsa da saygı duyuyorum. İnşallah kabul eder ve burada kalır" dedi.
    1. 27.6.2018
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