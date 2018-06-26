İbre Sadık'a döndü! – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    İbre Sadık'a döndü!

    İbre Sadık'a döndü!

    Bıyık için ’un yüksek rakamlar talep etmesi üzerine Malatyaspor’dan öne çıktı. 25 yaşındaki savunmacı gelmeye hazır.

    Fırtına, öncelikle stopere en az 2, şartlar uygun olursa 3 yapılması için çaba gösteriyor. Teknik ekibin bu mevki için istediği oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan 'dan Kana Bıyık için yapılan görüşmelerde istenen seviyeye gelinemeyince alternatifler ön plana çıkmaya başladı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetimden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar'ın alınması için talepte bulunduğu öğrenilirken, oyuncunun gelmeye sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

    TRABZON'U İSTERİM
    Malatyaspor'un geçtiğimiz sezon kiraladığı Aytaç Kara'yı yeniden istemesi üzerine bu transferde takas gündemde. Bordo-mavili kendisiyle ilgilenmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Çiftpınar, sözleşme sorunun çözülmesinde halinde Trabzonspor'a gelebileceğini ifade etti. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan 25 yaşındaki oyuncu, " ülkemizin dört büyük takımından biri. Tabii ki Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte görev yapmak, hizmet etmek benim için gurur. Ama öncelikle yönetimlerin anlaşması gerekiyor" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 26.6.2018
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