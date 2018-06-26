İbre Sadık'a döndü!
Bıyık için Kayserispor’un yüksek rakamlar talep etmesi üzerine Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar öne çıktı. 25 yaşındaki savunmacı gelmeye hazır.
TRABZON'U İSTERİM
Malatyaspor'un geçtiğimiz sezon kiraladığı Aytaç Kara'yı yeniden istemesi üzerine bu transferde takas gündemde. Bordo-mavili kendisiyle ilgilenmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Çiftpınar, sözleşme sorunun çözülmesinde halinde Trabzonspor'a gelebileceğini ifade etti. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor ülkemizin dört büyük takımından biri. Tabii ki Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte görev yapmak, hizmet etmek benim için gurur. Ama öncelikle yönetimlerin anlaşması gerekiyor" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
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hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
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Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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