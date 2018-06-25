Trabzonspor sezonu açıyor – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    sezonu açıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> sezonu açıyor

    , 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Trabzon’da toplanacak

    Geride kalan sezonda ligi 55 puanla 5'inci sırada tamamlayan 'da, 18 Mayıs'ta oynanan maçının ardından izine ayrılan futbolcular, 38 günlük aranın ardından 2018-19 sezonu için yarın 'nde toplanacak. İlk etapta futbolcuların sağlık taramalarının ve testlerinin yapılacağı, ardından ise hafif tempolu antrenmanların başlayacağı belirtildi.

    SLOVENYA'DA 24 GÜNLÜK KAMP
    , 1 Temmuz'dan itibaren ise 'da yurtdışı kamp çalışmalarına başlayacak. Pazar günü saat 15.00'te özel uçak ile 'ya hareket edecek olan ve burada iki aşamalı kamp gerçekleştirecek bordo-mavililerde, teknik direktör 'ın ilk etapta kondisyon ağırlıklı çalışmalara ağırlık vereceği, ikinci bölümde ise hazırlık maçları ve taktik çalışmaları ön planda tutacağı kaydedildi. 24 Temmuz'da kampını noktalayarak yurda dönecek olan , lig başlayana kadar çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.

    30 FUTBOLCU İLE BAŞLAYACAK
    Bu arada bordo-mavililerin yeni sezon hazırlıklarına 30 futbolcu ile başlayacağı ifade edildi. Altyapıdan da dahil edilecek genç oyuncuların yanı sıra mevcut kadrodaki Türk oyuncuların da çalışmalara katılacağı, yabancı futbolcuların ise kademeli olarak kampa dahil olacağı belirtildi. Trabzonspor'da ayrıca devam eden çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanıp, yeni transferlerin Slovenya kampına katılması planlanıyor.

    1. 25.6.2018 13:34
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