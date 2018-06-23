Resmi teklif bekleniyor – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Resmi teklif bekleniyor

    Resmi teklif bekleniyor
    Geçtiğimiz sezon 'nın Milan kulübünden alınan Juraj Kucka için başta İtalyan takımları olmak üzere birçok Avrupa kulübü nabız yokluyor. Yönetim, 31 yaşındaki Slovak ön libero için önerilecek tatmin edici bir para sonrası satışa onay verebilir. Kucka, maliyeti nedeniyle satılmak isteniyor.
    1. 23.6.2018
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