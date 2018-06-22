Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    teknik direktörü Sabır istedi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> teknik direktörü <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> Sabır istedi

    , zaman ve sabır istedi.

    , zaman ve sabır istedi. Karaman, "Ekonomik sıkıntı içindeyiz ve kulübümüzü batağa sokacak transferler tabii ki yapmayacağız. Ama yarışmacı da olmak istiyoruz. En kaliteli futbolcuları çok uygun fiyatlara almanın hesaplarını yapıyoruz" diye konuştu.

    1. 22.6.2018
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