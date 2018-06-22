Teknik direktör Ünal Karaman, zaman ve sabır istedi. Karaman, "Ekonomik sıkıntı içindeyiz ve kulübümüzü batağa sokacak transferler tabii ki yapmayacağız. Ama yarışmacı da olmak istiyoruz. En kaliteli futbolcuları çok uygun fiyatlara almanın hesaplarını yapıyoruz" diye konuştu.