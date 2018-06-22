Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Teknik direktör Ünal Karaman, zaman ve sabır istedi.
Teknik direktör Ünal Karaman, zaman ve sabır istedi. Karaman, "Ekonomik sıkıntı içindeyiz ve kulübümüzü batağa sokacak transferler tabii ki yapmayacağız. Ama yarışmacı da olmak istiyoruz. En kaliteli futbolcuları çok uygun fiyatlara almanın hesaplarını yapıyoruz" diye konuştu.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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