Trabzonspor Serdar Gürler'e talip
26 yaşındaki sağ kanadın menajeri Karagöl, “Trabzonspor beni aradı” diye konuştu
Osmanlısporlu Serdar Gürler'e Trabzonspor kancası... 26 yaşındaki sağ kanadın menajeri Erdem Karagöl, bordo- mavili yöneticilerin kedisini aradığını açıkladı. Karagöl, "Serdar için bana teklifler geliyor. İlk kez açıklıyorum, Trabzonspor beni aradı fakat ben Osmanlıspor'a yönlendirdim" dedi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Serdar'ın kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi var.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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