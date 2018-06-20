Osmanlısporlu Serdar Gürler'e Trabzonspor kancası... 26 yaşındaki sağ kanadın menajeri Erdem Karagöl, bordo- mavili yöneticilerin kedisini aradığını açıkladı. Karagöl, "Serdar için bana teklifler geliyor. İlk kez açıklıyorum, Trabzonspor beni aradı fakat ben Osmanlıspor'a yönlendirdim" dedi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Serdar'ın kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi var.