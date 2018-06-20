Trabzonspor Serdar Gürler'e talip – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'e talip

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    26 yaşındaki sağ kanadın menajeri Karagöl, “ beni aradı” diye konuştu

    Osmanlısporlu 'e kancası... 26 yaşındaki sağ kanadın menajeri Erdem Karagöl, bordo- mavili yöneticilerin kedisini aradığını açıkladı. Karagöl, "Serdar için bana teklifler geliyor. İlk kez açıklıyorum, beni aradı fakat ben Osmanlıspor'a yönlendirdim" dedi. Daha önce 'da oynayan Serdar'ın kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi var.

    1. 20.6.2018
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