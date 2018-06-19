Okay Yokuşlu: "Matic'e benzetirler" – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    : "Matic'e benzetirler"

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a>: "Matic'e benzetirler"

    'ya olan , medyasına konuştu. Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan genç orta saha, "İnsanlar beni Matic'e (M. United'ın Sırp yıldızı) benzetiyor. Sahada savaşırım. Celta şehri 'e benziyor" dedi.

    ÜÇ MİLYON EURO GELDİ
    ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Okay'ın bonservis bedelinin ilk taksidi geldi. İspanyol ekibi dün 'un hesabına 3 milyon euro yatırırken; kalan 3 milyon euro'yu da 12 ay içinde vermesi gerekiyor. Bordo-mavililer dün transferi KAP'a bildirdi.

    1. 19.6.2018
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