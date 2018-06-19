Okay Yokuşlu: "Matic'e benzetirler"
Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanya medyasına konuştu. Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan genç orta saha, "İnsanlar beni Matic'e (M. United'ın Sırp yıldızı) benzetiyor. Sahada savaşırım. Celta şehri İzmir'e benziyor" dedi.
ÜÇ MİLYON EURO GELDİ
Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Okay'ın bonservis bedelinin ilk taksidi geldi. İspanyol ekibi dün Trabzonspor'un hesabına 3 milyon euro yatırırken; kalan 3 milyon euro'yu da 12 ay içinde vermesi gerekiyor. Bordo-mavililer dün transferi KAP'a bildirdi.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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