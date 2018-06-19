Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanya medyasına konuştu. Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan genç orta saha, "İnsanlar beni Matic'e (M. United'ın Sırp yıldızı) benzetiyor. Sahada savaşırım. Celta şehri İzmir'e benziyor" dedi.



ÜÇ MİLYON EURO GELDİ

Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Okay'ın bonservis bedelinin ilk taksidi geldi. İspanyol ekibi dün Trabzonspor'un hesabına 3 milyon euro yatırırken; kalan 3 milyon euro'yu da 12 ay içinde vermesi gerekiyor. Bordo-mavililer dün transferi KAP'a bildirdi.