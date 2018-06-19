Damien Da Silva Trabzonspor için geldi!

Fransa'nın Caen takımından ayrılan 30 yaşındaki Fransız savunmacı Damien Da Silva dün gece Trabzon'a ayak bastı. Tecrübeli savunmacı 3 yıllık imza atacak



Fırtına, ilk transfer bombasını dün patlattı, taraftarını ayağa kaldırdı. İlk etapta takımdan ayrılan stoperler Durica, Hubocan ve Uğur'un yerini doldurmayı amaçlayan Trabzonspor, Fransız stoper Damien Da Silva'da mutlu sona yaklaştı. Dün gece Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fransız stoper, bugün önce şehri gezerek, stadyuma gidecek. Ardından yönetimle son detayları görüşecek olan Da Silva'nın yıllık 700 bin euro ücret karşılığında üç yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



HIZLA HÜCUMA ÇIKIYOR

Damien Da Silva geçtiğimiz sezon Caen'da başarılı bir performans ortaya koyduktan sonra Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer ve scout ekibi tarafından tespit edilerek alınmasına onay verilmişti. Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Silva, özellikle ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. Fırtına'nın Silva'dan sonra bir stoper daha transfer etmesi gündemde.



DEFANSI TOPARLAR / YUNUS EMRE SEL

Damien Da Silva, tecrübesiyle Trabzonspor savunmasına güç katar. Geçen sezon savunmada yaşanan sıkıntılar net olarak ortada. Fransız stoper, oynadığı sert futbolun yanı sıra hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Geriden oyun kurmak konusunda da oldukça başarılı. Mücadeleyi hiç bırakmayan yapısıyla savunmaya dinamizm getirecektir. Silva hem tecrübesi hem de bitmek bilmeyen enerjisi ile savunma hattını toparlayacak ve önemli katkılar sunacaktır.