Trabzonspor'dan Pinto atağı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'dan Pinto atağı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan Pinto atağı

    ’dan ’yu kiralama noktasında son pürüzleri gidermek üzere olan , aynı takımdan ’yu da kiralık olarak almak için temaslara başladı

    'da fırtınası. Yeni sezonda yenilenen ve mali olarak taşınabilir bir kadro oluşturmayı amaçlayan bordo-mavililer, ilk etapta sözleşmeleri biten Uğur, Hubocan, N'Doye ve Durica'yı gönderirken, yerlerine daha az maliyetli isimler almayı planlıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek futbolculara odaklanan ekibi, 'dan kanat oyuncusu 'yu kiralama noktasında önemli mesafe kat etmiş ve Nijeryalı ile de anlaşmıştı. Bordo-mavililer bu kez aynı takımda forma giyen Portekizli sol bek 'yu kiralamak için girişimlere başladı.

    2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
    'a kiralama için teklif yapan yönetim gelecek cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Pinto geçtiğimiz sezon 'da 26 maçta forma giymişti. Kulübü ile 2 daha sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki savunmacı, 2015-2016 sezonunda yolunu 'ye çevirip 'a bonservissiz olmuştu. Braga ve 'un altyapısında yetişti. Milli formayı kariyerinde ilk kez 2006 yılında Portekiz U19 takımında giydi ve burada 13 maçta sahne aldı. Tecrübeli futbolcu daha sonra U20 ve U21 takımlarında da görev yaptı

    1. 18.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan Pinto atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN