Trabzonspor'da transfer fırtınası. Yeni sezonda yenilenen ve mali olarak taşınabilir bir kadro oluşturmayı amaçlayan bordo-mavililer, ilk etapta sözleşmeleri biten Uğur, Hubocan, N'Doye ve Durica'yı gönderirken, yerlerine daha az maliyetli isimler almayı planlıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek futbolculara odaklanan Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'dan kanat oyuncusu Umar Aminu'yu kiralama noktasında önemli mesafe kat etmiş ve Nijeryalı ile de anlaşmıştı. Bordo-mavililer bu kez aynı takımda forma giyen Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu kiralamak için girişimlere başladı.



2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Osmanlıspor'a kiralama için teklif yapan yönetim gelecek cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Pinto geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da 26 maçta forma giymişti. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki savunmacı, 2015-2016 sezonunda yolunu Türkiye'ye çevirip Osmanlıspor'a bonservissiz transfer olmuştu. Braga ve Sporting Lisbon'un altyapısında yetişti. Milli formayı kariyerinde ilk kez 2006 yılında Portekiz U19 takımında giydi ve burada 13 maçta sahne aldı. Tecrübeli futbolcu daha sonra U20 ve U21 takımlarında da görev yaptı