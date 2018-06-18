Trabzonspor'dan Pinto atağı
Osmanlıspor’dan Umar Aminu’yu kiralama noktasında son pürüzleri gidermek üzere olan Trabzonspor, aynı takımdan Tiago Pinto’yu da kiralık olarak almak için temaslara başladı
Trabzonspor'da transfer fırtınası. Yeni sezonda yenilenen ve mali olarak taşınabilir bir kadro oluşturmayı amaçlayan bordo-mavililer, ilk etapta sözleşmeleri biten Uğur, Hubocan, N'Doye ve Durica'yı gönderirken, yerlerine daha az maliyetli isimler almayı planlıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek futbolculara odaklanan Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'dan kanat oyuncusu Umar Aminu'yu kiralama noktasında önemli mesafe kat etmiş ve Nijeryalı ile de anlaşmıştı. Bordo-mavililer bu kez aynı takımda forma giyen Portekizli sol bek Tiago Pinto'yu kiralamak için girişimlere başladı.
2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Osmanlıspor'a kiralama için teklif yapan yönetim gelecek cevaba göre oyuncuyla görüşecek ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Pinto geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da 26 maçta forma giymişti. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki savunmacı, 2015-2016 sezonunda yolunu Türkiye'ye çevirip Osmanlıspor'a bonservissiz transfer olmuştu. Braga ve Sporting Lisbon'un altyapısında yetişti. Milli formayı kariyerinde ilk kez 2006 yılında Portekiz U19 takımında giydi ve burada 13 maçta sahne aldı. Tecrübeli futbolcu daha sonra U20 ve U21 takımlarında da görev yaptı
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Trabzonspor'dan Pinto atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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