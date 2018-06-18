Thierry Ambrose iddiası!
- 18.6.2018 08:13
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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