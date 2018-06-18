Thierry Ambrose iddiası! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    iddiası!

    <a href="/index/thierry-ambrose?id=1141c541-89f5-40b7-8c46-26c0d52825ae" class="" rel="tag">Thierry Ambrose</a> iddiası!
    İngiliz medyası, 'un 'nin U-23 takımının golcüsü ile ilgilendiğini iddia etti. 21 yaşındaki golcü için ile Bordeaux'un yarıştığı öne sürüldü. Karadeniz Fırtınası'nda golcü oyunculardan Dame N'Doye ile yollar ayrıldı. Hugo Rodallega ise Alanyaspor ile temasta.
    1. 18.6.2018 08:13
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