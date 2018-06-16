Stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, Damien Da Silva'nın ardından İnter'li savunmacı Davide Santon'u da bitirmeye kararlı. Kulübü ile gelecek yıl sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki savunmacı için önümüzdeki hafta temaslar hızlanacak. Santon; sol bek, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor. Fırtına kiralama teklifi yapacak.