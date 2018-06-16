Trabzonspor'da Davide Santon transferinde son durum
Stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, Damien Da Silva'nın ardından İnter'li savunmacı Davide Santon'u da bitirmeye kararlı.
Stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, Damien Da Silva'nın ardından İnter'li savunmacı Davide Santon'u da bitirmeye kararlı. Kulübü ile gelecek yıl sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki savunmacı için önümüzdeki hafta temaslar hızlanacak. Santon; sol bek, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor. Fırtına kiralama teklifi yapacak.
- 16.6.2018
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Trabzonspor'da Davide Santon transferinde son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.