Trabzonspor'da Davide Santon transferinde son durum – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    'da Davide Santon transferinde son durum

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Davide Santon transferinde son durum

    Stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran , Da Silva'nın ardından İnter'li savunmacı Davide Santon'u da bitirmeye kararlı.

    Stoperler Durica, Uğur ve Hubocan ile yollarını ayıran , Da Silva'nın ardından İnter'li savunmacı Davide Santon'u da bitirmeye kararlı. Kulübü ile gelecek yıl sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki savunmacı için önümüzdeki hafta temaslar hızlanacak. Santon; sol bek, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor. Fırtına kiralama teklifi yapacak.

    1. 16.6.2018
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