Trabzonspor'da çifte bayram
Trabzonspor'un bayram şekerleri: Da Silva, Hopf, Umar ve Onur Ergün. Bordo-mavililer, ilk etapta Fransa'nın Caen takımının stoperi Silva'nın transferinde imza aşamasına gelirken, son dakika ise '1 numara'da ve kanat hattında yaşandı. Yönetim, Silva ile birlikte bu sezon küme düşen G.Birliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf'u da bitirdi ve Umar'la da çok büyük oranda anlaştı. Hopf ve Silva'yı salı günü imza için Trabzon'a getirecek Karadeniz ekibi, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Da Silva'ya seneliği 700 bin euro'dan 2 yıllık imza attıracak.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Trabzonspor'da çifte bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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