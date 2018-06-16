Trabzonspor'un bayram şekerleri: Da Silva, Hopf, Umar ve Onur Ergün. Bordo-mavililer, ilk etapta Fransa'nın Caen takımının stoperi Silva'nın transferinde imza aşamasına gelirken, son dakika ise '1 numara'da ve kanat hattında yaşandı. Yönetim, Silva ile birlikte bu sezon küme düşen G.Birliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf'u da bitirdi ve Umar'la da çok büyük oranda anlaştı. Hopf ve Silva'yı salı günü imza için Trabzon'a getirecek Karadeniz ekibi, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Da Silva'ya seneliği 700 bin euro'dan 2 yıllık imza attıracak.