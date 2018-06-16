Okay Yokuşlu resmen Celta Vigo'da! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Okay Yokuşlu resmen 'da!

    Okay Yokuşlu resmen <a href="/index/celta-vigo?id=890758a8-2e41-4882-b0b1-3db4041a95c7" class="" rel="tag">Celta Vigo</a>'da!

    İspanyol ekibi, 24 yaşındaki yıldız ile 5 yıllık sözleşme yapıldığını resmen açıkladı. , Okay için 6 milyon euro ödeyecek

    İspanyol ekibi , 'un 24 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu'yu resmen aldı. , resmi sitesinden Okay'ın transferini 'Hoş geldin' notuyla paylaştı. Celta, Fırtına ile 2020 sonuna kadar sözleşmesi olan Okay'ın mukavelesinde yer alan '6 milyon euro'ya serbest kalır' sözleşme fesih bedelini ödeyerek milli futbolcuya 5 yıllık imza attırdı.

    14 KEZ FORMA GİYDİ
    Emre Mor'un da forma giydiği Celta, geçen sezon 49 puan topladığı 'yı 13'üncü tamamladı. 2015-2016'da 'dan edilen ve formasıyla 106 karşılaşmaya çıkan Yokuşlu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun ayrıca 14 kez giydiği A formasıyla da 1 golü var.

    1. 16.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay Yokuşlu resmen 'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN