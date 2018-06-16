İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu'yu resmen aldı. Celta Vigo, resmi sitesinden Okay'ın transferini 'Hoş geldin' notuyla paylaştı. Celta, Fırtına ile 2020 sonuna kadar sözleşmesi olan Okay'ın mukavelesinde yer alan '6 milyon euro'ya serbest kalır' sözleşme fesih bedelini ödeyerek milli futbolcuya 5 yıllık imza attırdı.



14 KEZ FORMA GİYDİ

Emre Mor'un da forma giydiği Celta, geçen sezon 49 puan topladığı La Liga'yı 13'üncü tamamladı. 2015-2016'da Kayserispor'dan transfer edilen ve Trabzonspor formasıyla 106 karşılaşmaya çıkan Yokuşlu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun ayrıca 14 kez giydiği Türkiye A Milli Takım formasıyla da 1 golü var.