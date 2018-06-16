Okay Yokuşlu resmen Celta Vigo'da!
İspanyol ekibi, 24 yaşındaki yıldız ile 5 yıllık sözleşme yapıldığını resmen açıkladı. Celta Vigo, Okay için 6 milyon euro ödeyecek
İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu'yu resmen aldı. Celta Vigo, resmi sitesinden Okay'ın transferini 'Hoş geldin' notuyla paylaştı. Celta, Fırtına ile 2020 sonuna kadar sözleşmesi olan Okay'ın mukavelesinde yer alan '6 milyon euro'ya serbest kalır' sözleşme fesih bedelini ödeyerek milli futbolcuya 5 yıllık imza attırdı.
14 KEZ FORMA GİYDİ
Emre Mor'un da forma giydiği Celta, geçen sezon 49 puan topladığı La Liga'yı 13'üncü tamamladı. 2015-2016'da Kayserispor'dan transfer edilen ve Trabzonspor formasıyla 106 karşılaşmaya çıkan Yokuşlu, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun ayrıca 14 kez giydiği Türkiye A Milli Takım formasıyla da 1 golü var.
- 16.6.2018
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
-
Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Okay Yokuşlu resmen Celta Vigo'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.