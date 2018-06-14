Mavi formaya hücum – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Mavi formaya hücum

    Mavi formaya hücum
    Önceki gün resmi tanıtımı yapılan ve satışa sunulan yeni sezon formaları taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kulüpten verilen bilgiye göre ilk gün satışlarında mavi forma, çubuklu formayı geride bıraktı. Ağustos ayının başından itibaren satışa çıkacak siyah formaların da yoğun talep aldığı bildirildi.
    1. 14.6.2018
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