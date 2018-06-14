Mavi formaya hücum

Önceki gün resmi tanıtımı yapılan ve satışa sunulan yeni sezon formaları taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kulüpten verilen bilgiye göre ilk gün satışlarında mavi forma, çubuklu formayı geride bıraktı. Ağustos ayının başından itibaren satışa çıkacak siyah formaların da yoğun talep aldığı bildirildi.