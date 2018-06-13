Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    yeni sezon formalarını tanıttı

    Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

    sezonunda giyeceği formaları tanıttı

    , kulüp televizyonundan sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

    İşte formalar;

    1. 12.6.2018 14:32
    2. Güncelleme: 13.6.2018 06:33
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