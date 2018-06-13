Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
Trabzonspor 2018-2019 sezonunda giyeceği formaları tanıttı
Trabzonspor, kulüp televizyonundan 2018-2019 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
İşte formalar;
- 12.6.2018 14:32
- Güncelleme: 13.6.2018 06:33
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Yuri Semin’in Fernandes aşkı
Toplam 2
Yorum
Bence Fernandes Büyük Maclarda Nerde di ? hep Yere düsüyordu hakemlere kiziyordu ortada yoktu gibi Transfer edilmesin Anadolu takimlara iyi oynuy
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Satış geliri 10 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo ve Love icin sonucta bi Aboubakar Bonsveris parasi gitti Aboubakar bizde olsaydi Sampiyon bizdik
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Badou Ndiaye'de işlem tamam!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Stoke city ligden düşerse bedelsiz kiralanır maddesi var nereden çıkardınız 2 milyon euroyu kafanıza göre...
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