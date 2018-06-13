Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay kalmak istemedi"
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay'ın kalmasını istediklerini ancak onun Avrupa'da oynama planını kendilerine ilettiğini belirtti.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay'ın kalmasını istediklerini ancak onun Avrupa'da oynama planını kendilerine ilettiğini belirtti. Hacısalihoğlu, "6 milyon veren onu alabilir. Bize sormasına gerek yok" dedi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Okay'ın transferi konusunda menajer Batur Altıparmak, açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Şu anda yurt dışındayım. Okay için Celta Vigo dışında teklif sunan takımlar var. Süreç devam ediyor" diye konuştu.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay kalmak istemedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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