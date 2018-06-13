Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay kalmak istemedi" – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    : " kalmak istemedi"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay kalmak istemedi"

    Asbaşkan , 'ın kalmasını istediklerini ancak onun Avrupa'da oynama planını kendilerine ilettiğini belirtti.

    Asbaşkan , 'ın kalmasını istediklerini ancak onun Avrupa'da oynama planını kendilerine ilettiğini belirtti. Hacısalihoğlu, "6 milyon veren onu alabilir. Bize sormasına gerek yok" dedi.

    SÜREÇ DEVAM EDİYOR
    Okay'ın transferi konusunda menajer Batur Altıparmak, açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Şu anda yurt dışındayım. Okay için Celta Vigo dışında teklif sunan takımlar var. Süreç devam ediyor" diye konuştu.

    1. 13.6.2018
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