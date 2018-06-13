Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay kalmak istemedi"

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay'ın kalmasını istediklerini ancak onun Avrupa'da oynama planını kendilerine ilettiğini belirtti. Hacısalihoğlu, "6 milyon veren onu alabilir. Bize sormasına gerek yok" dedi.



SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Okay'ın transferi konusunda menajer Batur Altıparmak, açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Şu anda yurt dışındayım. Okay için Celta Vigo dışında teklif sunan takımlar var. Süreç devam ediyor" diye konuştu.