Hacısalihoğlu'ndan Okay açıklaması

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, Okay'ın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin 6 milyon euro olduğunu belirterek, "Bu maddeyi kullanmak isteyen kulüp, direkt ödemeyi yaparak Okay'ın haklarına sahip olabilir" diye konuştu.



3'Ü PEŞİN 3'Ü SONRA

Hacısalihoğlu, "Şu an itibariyle herhangi bir kulüp bize ulaşmadı" dedi. Okay'ın '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin geçerlilik süresinin dolmasına az bir zaman kaldığı ama sözleşmeye göre 6 milyon euro'luk ödemenin 3 milyon euro'sunun peşin, 3 milyon euro'sunun ise 6 ay içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi.