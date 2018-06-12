Hacısalihoğlu'ndan Okay açıklaması – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Hacısalihoğlu'ndan Okay açıklaması

    Hacısalihoğlu'ndan Okay açıklaması

    , ayrılması gündemde olan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    , ayrılması gündemde olan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, Okay'ın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin 6 milyon euro olduğunu belirterek, "Bu maddeyi kullanmak isteyen kulüp, direkt ödemeyi yaparak Okay'ın haklarına sahip olabilir" diye konuştu.

    3'Ü PEŞİN 3'Ü SONRA
    Hacısalihoğlu, "Şu an itibariyle herhangi bir kulüp bize ulaşmadı" dedi. Okay'ın '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin geçerlilik süresinin dolmasına az bir zaman kaldığı ama sözleşmeye göre 6 milyon euro'luk ödemenin 3 milyon euro'sunun , 3 milyon euro'sunun ise 6 ay içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

    1. 12.6.2018
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