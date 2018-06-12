Hacısalihoğlu'ndan Okay açıklaması
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hacısalihoğlu, Okay'ın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin 6 milyon euro olduğunu belirterek, "Bu maddeyi kullanmak isteyen kulüp, direkt ödemeyi yaparak Okay'ın haklarına sahip olabilir" diye konuştu.
3'Ü PEŞİN 3'Ü SONRA
Hacısalihoğlu, "Şu an itibariyle herhangi bir kulüp bize ulaşmadı" dedi. Okay'ın '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin geçerlilik süresinin dolmasına az bir zaman kaldığı ama sözleşmeye göre 6 milyon euro'luk ödemenin 3 milyon euro'sunun peşin, 3 milyon euro'sunun ise 6 ay içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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