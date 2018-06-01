Değişim başlıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Değişim başlıyor

    Değişim başlıyor

    ile sözleşme imzalayarak sorununu çözen Fırtına’da, ilk olarak mevcut kadroda yapılandırmaya gidilecek, ardından da dış transferde harekete geçilecek.

    ekibinde sorununun çözüme kavuşturulmasının ardından 2018-19 sezonu için yönetim ve teknik ekip birlikte yapacakları planlamayla yol haritalarını belirleyecek. İlk olarak mevcut kadronun maliyetini düşürmek isteyen Fırtına, oyuncularla görüşmelerin tamamlanmasının ardından kalacak ve gidecek isimleri netleştirecek. Sonrasında ise vakit kaybetmeden dış transfere yönelecek.

    1 TEMMUZ'A YETiŞTiRiLECEK
    , yeni sezon hazırlıklarına transferler yapılmış bir şekilde başlamayı hedefliyor. 2018-19 sezonu için 26 Haziran'da toplanacak bordo-mavililerde, oyunculara yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz'da kamp çalışmalarının başlatılması planlanıyor. İki aşamalı 22-25 gün arası kamp yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, çalışmalarını erkenden noktalayıp kampı tam kadro yapmayı arzuluyor.

    ÖN ÇALIŞMALAR YAPILDI
    Bordo-mavililerde yardımcı antrenör seyin Çimşir, Genel Koordinatör Özkan Sümer ve yönetim kurulu, transferde yeni teknik direktör Ünal Karaman ve ekibine de sunulacak ön çalışma gerçekleştirdi. Yurt içinden 5-6, yurt dışından ise 2-3 ismin takip edildiği ifade edilirken, teknik ekiple yapılacak son değerlendirmelerin ardından mevcut kadrodaki yapılanmanın tamamlanmasıyla dış transferde harekete geçileceği belirtildi. Özellikle yurt içinde tamamlanan sezonda Süper Lig'e veda eden takımların mercek altına alındığı, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran, Pinto, Aminu ve G.Birliği'nden Uğur Çiftçi gibi isimlerin de çok yakından takip edildiği kaydedildi.

    KARAMAN 11. İSİM
    , Fırtına'da hem forma giyip hem teknik direktörlük görevine getirilen 11. isim oldu. , Özkan Sümer, , Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, , Şota hem oynayıp hem hocalık yaptı.

    1995-96 EKİBİ GERİ DÖNDÜ
    Karaman, teknik direktör Şenol Güneş döneminde yer alan ve adından söz ettiren 1995-96 sezonu kadrosunda yer alan 4. teknik adam oldu. Bordo-mavililerde; , Hami Mandıralı, ve Ünal Karaman, eski takımlarında çalıştırıcılık şansı yakaladılar.



    İŞTE TEKNİK EKİP
    Teknik direktör Ünal Karaman'ın yardımcıları dün imza attı. Trabzonspor'un eski kalecisi Metin Aktaş, eski futbolcu , Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal 'nde imzayı attılar. Karaman törende yaptığı konuşmada, "Oyuncu niyetinde bir bozukluk yoksa iyi niyetle geliyorsa çözemeyeceğiz bir durum yoktur. Kafasında tilki varsa onu görmeme gibi bir durum söz konusu değil. Ben maçının 3-0'lık mağlubiyetinde dönüşte Allah'ım batır bu gemiyi diyen insanım. Önemli olan niyet. Ben gitmek istiyorum diyeni de yönetime ileteceğiz" dedi.

    ÇİMŞİR: YUVAMA DÖNDÜM
    Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, imzayı attı ve çok mutlu olduğunu söyledi. Cimşir, "Tekrar bu camiada başladığım , bana bu görevi layık gördükleri için mutluyum. Trabzonspor, Bursa, Sakarya ve Adana Demir'de oynadım. Osmanlı, Konya, Akhisar gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptım. Şimdi yuvama geri döndüm" ifadesini kullandı.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Değişim başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN