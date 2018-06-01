Değişim başlıyor
Ünal Karaman ile sözleşme imzalayarak teknik direktör sorununu çözen Fırtına’da, ilk olarak mevcut kadroda yapılandırmaya gidilecek, ardından da dış transferde harekete geçilecek.
1 TEMMUZ'A YETiŞTiRiLECEK
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına transferler yapılmış bir şekilde başlamayı hedefliyor. 2018-19 sezonu için 26 Haziran'da toplanacak bordo-mavililerde, oyunculara yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz'da kamp çalışmalarının başlatılması planlanıyor. İki aşamalı 22-25 gün arası kamp yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarını erkenden noktalayıp kampı tam kadro yapmayı arzuluyor.
ÖN ÇALIŞMALAR YAPILDI
Bordo-mavililerde yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, Genel Koordinatör Özkan Sümer ve yönetim kurulu, transferde yeni teknik direktör Ünal Karaman ve ekibine de sunulacak ön çalışma gerçekleştirdi. Yurt içinden 5-6, yurt dışından ise 2-3 ismin takip edildiği ifade edilirken, teknik ekiple yapılacak son değerlendirmelerin ardından mevcut kadrodaki yapılanmanın tamamlanmasıyla dış transferde harekete geçileceği belirtildi. Özellikle yurt içinde tamamlanan sezonda Süper Lig'e veda eden takımların mercek altına alındığı, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran, Pinto, Aminu ve G.Birliği'nden Uğur Çiftçi gibi isimlerin de çok yakından takip edildiği kaydedildi.
KARAMAN 11. İSİM
Ünal Karaman, Fırtına'da hem forma giyip hem teknik direktörlük görevine getirilen 11. isim oldu. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota hem oynayıp hem hocalık yaptı.
1995-96 EKİBİ GERİ DÖNDÜ
Karaman, teknik direktör Şenol Güneş döneminde yer alan ve adından söz ettiren 1995-96 sezonu kadrosunda yer alan 4. teknik adam oldu. Bordo-mavililerde; Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Ünal Karaman, eski takımlarında çalıştırıcılık şansı yakaladılar.
İŞTE TEKNİK EKİP
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yardımcıları dün imza attı. Trabzonspor'un eski kalecisi Metin Aktaş, eski futbolcu Hüseyin Çimşir, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imzayı attılar. Karaman törende yaptığı konuşmada, "Oyuncu niyetinde bir bozukluk yoksa iyi niyetle geliyorsa çözemeyeceğiz bir durum yoktur. Kafasında tilki varsa onu görmeme gibi bir durum söz konusu değil. Ben Bursa maçının 3-0'lık mağlubiyetinde dönüşte Allah'ım batır bu gemiyi diyen insanım. Önemli olan niyet. Ben gitmek istiyorum diyeni de yönetime ileteceğiz" dedi.
ÇİMŞİR: YUVAMA DÖNDÜM
Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, imzayı attı ve çok mutlu olduğunu söyledi. Cimşir, "Tekrar bu camiada başladığım , bana bu görevi layık gördükleri için mutluyum. Trabzonspor, Bursa, Sakarya ve Adana Demir'de oynadım. Osmanlı, Konya, Akhisar gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptım. Şimdi yuvama geri döndüm" ifadesini kullandı.
- 1.6.2018
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