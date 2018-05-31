Uğur Demirok’u iki takım istiyor

Fırtına ile sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'a eski takımı Akhisar ve Kayseri'nin talip olduğu öğrenildi. Akhisar, eski oyuncusunu isterken, Kayseri'nin da tecrübeli stoper ile görüşeceği kaydedildi. Uğur, geçen yıl Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkarken, gol veya asist yapamadı.