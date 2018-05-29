Uzatmalarda 8 gol attılar
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan Trabzonspor, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Bu sezon 906 golün atıldığı ligde bunlardan 83'ü uzatmada geldi.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
-
Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
-
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Uzatmalarda 8 gol attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.