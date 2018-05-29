Uzatmalarda 8 gol attılar – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    8 gol attılar

    <a href="/index/uzatmalarda?id=1a9184b8-ff84-487e-afcd-16d33bb73a90" class="" rel="tag">Uzatmalarda</a> 8 gol attılar
    'de 2017-2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan Trabzonspor, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Bu sezon 906 golün atıldığı ligde bunlardan 83'ü uzatmada geldi.
    1. 29.5.2018
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