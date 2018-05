Salı açıklanacak

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yeni teknik direktörün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun salı günü yapacağı basın toplantısında açıklanacağını belirtti. Hacısalihoğlu, medyada yer alan yeni teknik direktör haberleri için, "Biz kulüp içinden, takımda görev almış, şehri ve takımı bilen bir teknik direktörle çalışmak istiyoruz. Başkan Ağaoğlu'nun salı günü yapacağı basın toplantısında Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olabilir" dedi. Hacısalihoğlu, "Bazı şeyleri aceleye getirmeye gerek yok. Taraftarımız bize inansın, en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. En doğru adımları atmak ve kulübü düzlüğe çıkarmanın planlarını yapıyoruz" ifadesini kullandı.



TÜRK LİRASI'NA GEÇİŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR

Kulüpte bir ekonomik düzenleme yapılacağını ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: "Yüksek maliyetli oyunculardan mümkün mertebe vazgeçilmeye çalışılacak. Kesinlikle bir tasarrufa gidilecek. Artık Türk Lirası üzerinden işlem yapmamız gerek. Bunu şu anda bütün Türkiye'deki takımların şu dönemde mutlaka yapması lazım. Alacağımız oyuncularda da bu kritere riayet edeceğiz. Sonuçta başarı çok önemli ancak ekonomik şartları göz önünde bulundurmalıyız."



TARAFTAR MERAK ETMESiN

Başkan Ahmet Ağaoğlu, hoca konusunda karar verdiklerini dile getirdi. Ağaoğlu, camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Taraftarlarımızla ve eski yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Trabzonspor'un sorunları belli. El birliğiyle çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. başkan, teknik direktörlerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor sezona hocasız başlamayacak. Teknik direktör araştırmamız yok. Teknik direktör adayımız belli. Araştırmalar zamanında yapıldı. Teknik direktör, kamuoyunun bilmesi gerektiği gün açıklanacak. Kimsenin şüphesi olmasın."



4 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon sonunda sözleşmesi biten 4 futbolcuyla yola devam etmeyeceklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Gelecek sezonun kadrosunu yeni teknik direktör belirleyecek. Sezonu 25-26 Haziran'da açacağız. Endişe edilecek bir durum yok. Genel kurul, şansız bir şekilde haziran ayına sarksaydı kadro oluşumunda ve teknik direktör tespitinde sorun yaşardık. Ama şu an öyle bir durum da söz konusu değil. Taraftarlar rahat olsun" diye konuştu.

Trabzonspor'da kadroyu gençleştirme çalışmaları hızlı başladı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor ile 3'ü kupa, 11'i lig olmak üzere 14 maçta forma giyen 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuç için bir ön anlaşma sağladı. Hem Karabükspor ile hem de oyuncunun ailesi ile görüşen Trabzonspor yetkilileri, genç oyuncunun geleceğinden oldukça umutlu. Yönetim ayrıca Samsunspor'un genç ismi Enes İslam İlkin'in transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Samsunspor ile 20 maça çıkan ve orta sahanın her iki kanadında da görev yapabilen Enes İslam İlkin'in scout ekibi ve Özkan Sümer tarafından beğenildiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün her iki oyuncunun transferiyle ilgili prosedürleri tamamladıktan sonra resmi açıklamaları yapması bekleniyor.



Özen gerektiriyor - ? Mini yorum Olcay ÇAKIR

Trabzonspor'un içinden geçtiği dönem; ince eleme sık dokuma dönemi. Her birimi oluşturulurken büyük özen ve dikkat gösteriliyor belli ki. Kabul edelim ki, mali yapıda yaşanmış büyük yıkım, bir çok kararın alınmasında tedbirli davranmaya itiyor yönetimi. Hal böyle olunca Süper Lig'i 5. bitirmiş kadronun başına getirilecek ismin seçimi de ayrı bir özen gerektiriyor. Birçok kriter masaya yatırılıyor olmalı. İsim belirlenince bir de uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor ki en zor aşama da bu olmalı Trabzon'da. Başkan "hoca belli" dedi. Bana öyle geliyor ki tecrübeli olma hali ağır basıyor tercihte. İş yerlinin yerlisinden çıkıp tecrübelinin de tecrübelisi olursa şaşırmayalım!